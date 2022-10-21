أماكن فحص تشوهات الوجه والفكين بمبادرة الصحة المجانية بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة في المنيا، عن البدء في تنفيذ فعاليات مبادرة مجانية لفحص وعلاج تشوهات الوجه والفكين، بجميع عيادات الأسنان داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، حيث تشمل المبادرة: الشفة الأرنبية، الشق الحلقي، بروز أحد الفكين أو كلاهما، تيبس مفصل الفك، عدم تناسق شقي الوجه، وذلك من خلال التوجه لأقرب مستشفى أو حدة صحية.

وأكد نادي استمرار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بالمنيا من خلال إدارة طب الأسنان لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بعيادات الاسنان بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة، موضحا أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ 49 ألف و927 حالة بعيادات الأسنان بالمنشآت الصحية، ومتابعة 5446 من السيدات الحوامل بعيادات الأسنان بالوحدات والمراكز الطبية، وذلك على مدار شهر.

تقديم خدمات طبية لـ 49 ألف و927 حالة بعيادات الأسنان

وقال الدكتور مصطفى سهمان مدير إدارة طب الأسنان، إنه يتم تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى ومتابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بالمستشفيات، والوحدات والمراكز الطبية، موضحا أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ 49 ألف و927 مريض بعيادات الأسنان بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية.

وأضاف، أنه تم عمل حشو تجميلي لـ 1256 حالة، وعلاج جذور لـ 572 حالة، وخلع جراحي لـ 9870 حالة، بالإضافة إلى إجراء 14 عملية جراحية بمخدر عام، والمتابعة لـ 5446 من السيدات الحوامل، وتقديم خدمات طب الأسنان لـ 342 حالة بالقوافل الطبية، كما تم تنفيذ ندوات تثقيفية عن صحة الفم لـ 287 مواطن قام بها 37 طبيب أسنان من جميع الإدارات الصحية.