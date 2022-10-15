رئيس «مركزية طب الأسنان»: النجاح في توطين صناعات الأدوية مهم جدا

قال الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، إن النجاح في توطين صناعات الأدوية، يعد أمرًا مهما، مشيرا الى أن ماكرو جروب، استطاعت تحقيق النجاح والريادة على مرور 20 عاما.

وأكد الدكتور عبد الهادي ناصف، رئيس الجمعية المصرية الإكلينيكية، في بيان، أن الفراعنة أول أطباء أسنان في العالم والبرديات أثبتت ذلك، مشيرًا إلى أن السياحة العلاجية في مصر للأسنان، مهمة جدًا في الفترة الحالية، وأرخص علاج في العالم، واقترح على مسئولي ماكرو جروب تصنيع معجون للحساسية.

وقالت الدكتورة نهاوند ثابت، عضو الاتحاد العالمي لطب الأسنان، إن مصر حصدت المركز الأول في أبحاث أنشطة صحة الفم والأسنان، مشيرة إلى أن ماكرو جروب، تساهم في العديد من المبادرات المجتمعية بقوافل طبية في حي الأسمرات والمدارس.

جاء ذلك خلال احتفالية عالمية شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، بمتحف الحضارات، بمناسبـة مرور 20 عامًا على تأسيسها، والنجاح التي حققته في السوق المصري.

جولة تفقدية داخل غرفة الموميات الملكية

وحرص الحضور، على تنفيذ جولة تفقدية داخل غرفة الموميات الملكية للأطباء المشاركين في الاحتفالية، للاطلاع على التقدم العلمي للقدماء المصريين فى علوم الطب.

وقال الدكتور أحمد النايب، رئيس مجلس إدارة ماكرو جروب، إن ماكرو جروب من رواد صناعة المنتجات التجميلية العلاجية فى السوق المصري، وتأسست عام 2002، وتمتلك الحصة الأكبر فى سوق المستحضرات التجميلية، بحصة سوقية تتجاوز 24% عن عام 2021، بناءً على تقرير وكاله IQVIa.

وشيدت مصنع عملاق في مدينة بدر، بسعة إنتاجية ضخمة، وفي عام 2017، تم الاستحواذ على 60% من الشركة من قبل صناديق استثمار أجنبية لتزداد الحصة 20% عام 2020، وفى فبراير 2022، تم طرح الشركة فى البورصة المصرية.

وأضاف أنهم يتطلعون إلى الاستفادة من القدرات والخبرات المتاحة لديهم، لتقديم منتجات مبتكرة لمختلف الفئات الذين يحتاجون إليها، مشيرًا إلى أنهم مستمرون في توسيع مجموعة منتجات الشركة في مصر والأسواق الدولية المختلفة التي تعمل بها لتلبية الإحتياجات.

استعادة الريادة للمنتجات المصرية وتطوير الصناعات

قال الدكتور حازم حسن، مدير العمليات بماكرو جروب، نعمل على قدم وساق في سبيل استعادة الريادة للمنتجات المصرية وتطوير الصناعات القائمة والارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية في مجال المستحضرات التجميلية، بما يفيد البلاد والتطلع إلى زيادة التصدير.