فريق طبي ينجح في إزالة ورم نادر من كبد طفلين بالإسكندرية.. «حجمه 2 كيلو»

نجح فريق طبي بمستشفى الشاطبي للأطفال في محافظة الإسكندرية، في إجراء عملية جراحية تمثلت في إنقاذ طفلين من الموت باستئصال ورم نادر كبير من الكبد دون أي استئصال لأجزاء من الكبد.

وقال الدكتور صابر وهيب، رئيس قسم الجراحة والتشوهات الخلقية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إنه برفقة المساعدين تمكنوا باستئصال ورمين من كبد طفلين الأول يبلغ من العمر سنة وشهرين، والثاني سنة و6 أشهر.

تفاصيل الورم

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن استئصال الورم دون إزالة أجزاء أي فص من الكبد والورم يزن قرابة 2 كيلو.

وأكد أنه جرى خروج الأطفال من مستشفى الشاطبي بعد تحسن حالتهم عقب 5 أيام من العملية التي استغرقت قرابة 3 ساعات خلال الجراحة، إذ يعد من الأورام الدموية النادرة.

تحذير من زيادة معدل الأورام الخلقية الدموية

وأكد أن هناك زيادة في معدل الأورام الخلقية الدموية بالكبد، الأمر الذي تجلى في زيادة الأعداد في مستشفى الأطفال، مشددا على ضرورة الانتباه إلى المتابعة الجيدة خلال الحمل لتلافي ملوثات البيئة، وكذلك عوامل ومصادر إحداث الخلل الجيني المحتمل الذي يؤدي إلى ظهور مثل هذه الأورام النادرة.