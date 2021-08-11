أهالي مرضى مستشفى الشاطبي يعانون أثناء انتظار ذويهم.. والمحافظ يعد بالحل

سنوات طويلة اعتاد الجميع على رؤية أهالي مرضى مستشفى الشاطبي، يفترشون شارع بورسعيد الواقع بين المستشفى والمجمع النظري، يعانون من انتظار ذويهم للسؤال عليهم ومدهم بالاحتياجات اللازمة، إلا أن الأمر قد بدأ يتخذ طريقا للحل من خلال تفقد محافظ الإسكندرية لمحيط المستشفى، ووعدهم بتوفير مكان لهم داخل المستشفى بشرطين وهما الالتزام وعدد مرافقين محدد.

محافظ الإسكندرية استوقفه منظر افتراش أهالي مرضى مستشفى الشاطبي

القصة بدأت حين توقف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بشكل مفاجئ أمام مستشفى الشاطبي، أمس الثلاثاء، لتواجد عدد كبير من أهالي المرضى القادمين من محافظات مجاورة على الرصيف المقابل للمستشفى، وذلك للاستفسار عن سبب تواجدهم.

ووجه المحافظ رسالة لأهالي المرضى المتواجدين على الرصيف قائلاً: «الإسكندرية ترحب بجميع أهالينا من المحافظات المجاورة»، ووجههم بضرورة تقليل أعدادهم وعدم تواجدهم بتلك الأعداد الكبيرة حفاظاً على سلامتهم وراحة المرضى.

الشريف: سيتم التنسيق لتوفير مكان مخصص للأهالي بشرطين

وأكد المحافظ أنه سيتم التنسيق مع مدير المستشفى والجهات المختصة بتوفير مكان مخصص لأهالى المرضى، ولكن بشرطين أولهم التزام الأهالي، وثانيهما تواجد فرد واحد أو اثنين فقط، لافتاً إلى أن هذا الشكل غير مقبول نهائيا ويعمل على خلق مزيد من التعديات والمخالفات.

جاء ذلك خلال جولات المحافظ الميدانية على مستوى الأحياء، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، وخاصة خلال تلك الفترة التي تستقبل فيها الإسكندرية عدد كبير من المصطافين والزوار من جميع المحافظات.