«ماما دوت أم»: تدخلات أخت الزوج وأمه السبب الأكبر في خلق المشكلات الزوجية

سلط برنامج «ماما دوت أم»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، الضوء، على تدخلات الأهل في الحياة الزوجية، وما تنتجه من مشكلات كبيرة تمتد ظلالها للأطفال، ما يدخلهم في دوامة كبيرة تؤثر على حياتهم ومستقبلهم.

أغلى شيء في حياتنا أمن أولادنا

قالت الإعلامية فاطمة مصطفى، إن أغلى شيء في حياتنا هو أمن أولادنا وراحتهم، لكن عندما نوضع على أرض الواقع، الوضع يخلتف والحسابات تتغير.

وأوضحت أن تدخلات الأهل من أهم أسباب الطلاق في مصر، فوفقا للإحصائيات، والأرقام يمثل 32% من نسبة الطلاق بشكل عام، و222 ألف حالة طلاق رسمية حدثت في مصر سنة 2020 -2021، ثلثها تقريبا بسبب تدخلات الأهل.

ولفتت إلى أن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، قالت إن 13% من حالات الطلاق التي تم استشاراتهم فيها، كانت بسبب تدخلات الأهل، والنسب تزيد في حالات الطلاق المبكر، التي تحدث في أول سنة من الزواج.

تدخلات الأهل السبب الأكبر في خلق المشكلات

وأشارت إلى أن أشكال تدخلات الأهل تختلف، لكن تظل تدخلات أم الزوج وأخته، السبب الأكبر في خلق المشكلات، وأحيانا تكون سيطرة الأم على ابنتها شكل خطير من أشكال التدخل، وكل التدخلات تسبب نتائج سلبية وخطيرة، مثل قطع زيارة أحد الزوجين لأهل الطرف الآخر، إضافة للضرب والإهانة خاصة من الرجل، المساوامة بين الطرفين على استمرار الزواج أو استمرار العلاقة بالأهل.

وأفادت بأنه يزيد حجم الضرر، خاصة عندما يتواجد أطفال، لأن علاقتهم بأهل الأم أو الأب تتأثر.