«فاطمة».. حكاية فيلم جمع بين مصطفى أمين وأم كلثوم (صور)

يُعد الكاتب والصحفي مصطفى أمين من كبار الكتاب في مصر والوطن العربي والمؤسس لواحدة من أعرق الصحف المصرية والعربية «أخبار اليوم» برفقة أخيه التوأم علي أمين، ولم يكن «أمين» كاتبًا صحفيًا فقط ولكن كانت لديه ميول أدبية وشغف بالفن بشكل عام حيث كانت تربطه علاقات بأغلب نجوم الوسط الفني ومن ضمنهم كوكب الشرق أم كلثوم التي جمعتهما صداقة لسنوات وصلت حتى إطلاق شائعة عن زواجهما.

ويحل اليوم 21 فبراير ذكرى ميلاد الكاتب الصحفي مصطفى أمين وشقيقه التوأم علي أمين واللذين ولدا في محافظة القاهرة بمنزل خال والدتهما الزعيم سعد زغلول، وتستعرض «الوطن» في ذكرى وفاة مصطفى أمين العمل الفني الوحيد الذي جمعه بأم كلثوم.

«فاطمة».. فيلم كتب قصته مصطفى أمين لكوكب الشرق

عام 1947 تم عرض الفيلم السينمائي «فاطمة» من بطولة كوكب الشرق أم كلثوم وكتب قصته الكاتب مصطفى أمين والحوار الخاص بالفيلم كان للشاعر والكاتب المسرحي بديع خيري، وكتب أغنيات الفيلم كل من أحمد رامي وبيرم التونسي وجاء الفيلم من إخراج أحمد بدرخان.

سرد الفيلم قصة أحد الباشوات ويدعى «فتحي» لم يتحمل أن يعيش في إحدى الحارات الشعبية بعد غضب شقيقه الأكبر من زواجه العرفي بممرضته الفقيرة «فاطمة»، ليطرده من القصر، فيهجر زوجته الحبلى بابنه، ليتزوج حسب رغبة شقيقه حتى يعود إلى القصر مرة أخرى، ويترك ابنه وينكر نسبه إليه، ويجتمع أهل الحارة بعد هذه الحادثة ويقررون تحريك دعوى قضائية ضد الباشا، وتستمر الأحداث.

شارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين ورواد السينما المصرية على رأسهم الفنان أنور وجدي، سليمان نجيب، حسن فايق، عبد الفتاح القصري، زوزو شكيب، شرفنطح وفردوس محمد، ويعد فيلم «فاطمة» هو آخر فيلم قدمته كوكب الشرق أم كلثوم للسينما.

ورحل عن عالمنا الكاتب مصطفى أمين في 13 أبريل 1997 عن عمر ناهز 83 عامًا بعدما وضع اسمه بحروف من نور في تاريخ الأدب والصحافة والفن في مصر والوطن العربي.