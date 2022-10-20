خبراء: الجامعات التكنولوجية طفرة في التعليم الصناعي وبؤرة جذب للطلاب الوافدين

أكد عدد من الخبراء والتربويين المتخصصين فى مجالات التعليم المختلفة للدراسة الجامعية، أن الجامعات التكنولوجية التى شرعت الدولة المصرية فى التوسّع بها خلال السنوات الماضية، وستصل إلى 9 فى العام الدراسى القادم، طفرة كبيرة وهدية لطلاب الشهادات الفنية بمختلف تخصّصاتها، موضحين أنها ضمنت التوسّع فى التخصّصات الفريدة وما تتطلبه سوق العمل محلياً وإقليمياً، وستكون نواة للتوسع فى الصناعات التى تتطلب مهارات معينة من المؤهلين دراسياً.

«كمال»: إنصاف لطلاب الدبلومات الفنية

وأكد الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة كفر الشيخ والخبير التربوى، أن اهتمام الدولة بالجامعات التكنولوجية يعكس الاهتمام بحاملى شهادات التعليم الفنى بمختلف تخصصاتها، مؤكداً أن دعم الرئيس السيسى للفكرة وتجربتها أسهم فى الوصول بها إلى 9 جامعات متخصّصة فى أقل من 3 سنوات، وستكون بمثابة إنصاف لطلاب الدبلومات الفنية فى تخصيص مقاعد وأماكن لهم يستطيعون من خلال الحصول على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، أسوة بغيرهم من الطلاب الملتحقين بالجامعات الأخرى.

من جانبه، أكد سليم عبدالرحمن، أستاذ المناهج وطرق التدريس والخبير التربوى، أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة فى تحقيق آمال وطموحات الآلاف من طلاب الشهادات الفنية فى الالتحاق بالكليات والتخصّصات التى تؤهلهم لسوق العمل إقليمياً ودولياً، بما يجعلهم فنيين متخصصين فى المجالات المختلفة، بجانب تغيير نظرة المجتمع المصرى إلى هذه الفئات من حاصل على شهادة فنية متوسطة إلى شهادة تعليمية عُليا، وأكد أن رؤية واستراتيجية الدولة بشأن التعليم التكنولوجى هادفة، وستحدث نقلة كبيرة فى مستوى خريجى الدبلومات الفنية.

«عبدالرحمن»: على القطاع الخاص التعاون في التدريب

وأضاف «عبدالرحمن» أن هناك عدداً من الخطوات يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة لتطوير قطاع التعليم التكنولوجى، أبرزها ضرورة أن يدخل القطاع الخاص فى التدريب بمختلف الصناعات، بجانب ضرورة المشاركة المجتمعية فى إنشاء جامعات تكنولوجية، ويجب على المصانع وأصحاب المهن والشركات الكبرى أن تضع شرطاً للالتحاق والتوظيف لديها وأن يكون لهؤلاء دور أساسى فى توظيف خريجى الجامعات، بجانب ضرورة دعم الدولة لبرامج ريادة الأعمال وتأهيل الطلاب للاعتماد على أنفسهم فى توفير بيئة عمل مناسبة لهم.