مدير مهرجان الموسيقى العربية: «سعر التذاكر رمزية للغاية»

قالت الدكتورة جيهان مرسي، مدير مهرجان الموسيقى العربية، إن دار الأوبرا تحظى باسم كبير حول العالم، ويثق فيه كل الجماهير، فالدار تقدم محتوى قويا للمستمعين من موسيقي ومطربين وشباب، «جمهور القلعة غير جمهور مسرح النافورة ودار الأوبرا، وسعر التذاكر رمزية للغاية».

مرسي: لأول مرة يتم تنظيم مهرجان الموسيقى العربية لمسابقة الهواة

وأضافت خلال تغطية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، لمهرجان الموسيقي العربية، والمذاع على قناة «الحياة»، أنه لأول مرة يتم تنظيم مهرجان الموسيقى العربية لتنظيم مسابقة الهواة من مختلف دول العالم العربي، «مهرجان الموسيقى العربية ولما خرجنا بره مسرح النافورة أظهرنا مصر بشكل جميل أوي».

اليوم بدء شرارة مهرجان الموسيقى العربي

واستطردت: «بنفتتح أوبرا الإسكندرية مع الفنان مدحت صالح ونجوم دار الأوبرا المصرية، وفي دمنهور هنفتتح مع الفنان التونسي محمد الجبالي والفنان خالد سليم ونجوم أوبرا الإسكندرية».

وأوضحت أنه في معهد الموسيقي العربية يتم تقديم فرقة التراث مع فنانة سورية، «اليوم هو بدء الشرارة لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربي، ونتوقع حضور جماهيري كبير، وتم بيع الكثير من التذاكر والناس عرفت المهرجان ولسه فيه 15 يوم للمهرجان».