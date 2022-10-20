أسماء المكرمين في مهرجان الحرية المسرحي بالإسكندرية.. منهم سامية جمال

أعلنت إدارة مهرجان الحرية المسرحي، عن أسماء المكرمين في الدورة الثامنة التي تنطلق غدا بمسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، وتحمل اسم الموسيقار الراحل أحمد الحجار، في الفترة من 21 إلى 29 أكتوبر الجاري.

أسماء المكرمين في مهرجان الحرية المسرحي 2022

وبحسب بيان مهرجان الحرية المسرحي اليوم، تقرر تكريم عدد من الفنانين الذين أثروا الفن المسرحي من كل الجوانب الفنية، مع تكريم أسماء الراحلين والكبار والشباب، وهم كالتالي:

1- اسم الموسيقار الراحل أحمد الحجار.

2- الفنانة القديرة حنان يوسف.

3- اسم الفنانة الراحلة سامية جمال.

4- الفنانة الشابة فرح يوسف.

5- الفنانة سماء إبراهيم.

6- الفنان الكوميدي رضا إدريس.

7- الفنان حسين مليس.

عروض مهرجان الحرية المسرحي وقيمة الجوائز

وأكدت اللجنة قبول 10 عروض مسرحية من قبل لجنة المشاهدة، والمكونة من أصل 43 عرضا تم تقدمها في مرحلة التصفية.

ولفتت اللجنة إلى تحديد قيمة الجوائز المالية، وتبدأ من 2000 إلى 5000 جنيه، وفقا للتالي:

1- أفضل عرض 5000 جنيه.

2- ثانى أفضل عرض 3000 جنيه.

3- أفضل مخرج 2000 جنيه.

4- أفضل ممثل 2000 جنيه.

5- أفضل ممثلة 2000 جنيه.

6- أفضل ديكور 2000 جنيه.

7- أفضل إضاءة 2000 جنيه.

8- أفضل أزياء 2000 جنيه.

9- أفضل موسيقى 2000 جنيه.

10- أفضل أستعراضات 2000 جنيه.

11- جائزة لجنة التحكيم الخاصة 2000 جنيه.