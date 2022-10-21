مروة أول سائق تاكسي بالغربية: «الشغل مش عيب وأولادي فخورين بيا»

لم تترك النساء أي مهنة إلا وكان لها نصيب من المشاركه فيها، متحدية كافة العقبات والصعوبات، والكثير من الأعراف والتقاليد السائدة، من أجل توفير متطلبات الحياة، والعمل على تربية أبنائهن وبناء أسرهن بالحلال، من بينهن «مروة»، أول سائق تاكسي بمحافظة الغربية، التي خرجت للعمل بعد وفاة زوجها لتستطيع توفير نفقات أولادها.

تعمل سائق تاكسي منذ 13 عاماً

تبلغ «مروة»، من العمر 47 عاماً لديها من الأبناء ثلاثة، جميعهم في المراحل التعليمية المختلفة، وتعمل سائق تاكسي منذ عام 2010، وعملت على مساعدة زوجها، واضطرت إلى العمل على التاكسي، والاستغناء عن السائقين وفق حديثها لـ«الوطن»: «حسيت أنهم بيضحكوا عليا وكل يوم الإيرادات بتقل فقلت ليه مشتريش تاكسي اشتغل عليه».

توفي زوج «مروة»، منذ 8 أعوام بعد صراع مع المرض، وتركها وحيدة دون دخل أو سند، فتعملت القيادة لتكون مصدرا لدخل أسرتها: «جوزي توفي منذ 8 سنوات، بعد معاناة طويلة مع المرض، ولقيت نفسي لوحدي فقلت لازم أتعلم السواقة، وجبت تاكسي وكنت بشتغل الوردية الفاضية، لكن دلوقتي بقيت بمفردي ليلا ونهارا منذ عامين، وبوصل أبنائي إلى المدارس».

«مروة»: الشغل الحلال مش عيب

تغلبت السيدة الأربعينية على الصعوبات، وعلى كيفية التعامل مع الأشخاص، حتى أصبحت أشهر وأول سيدة سائقة تاكسي بمحافظة الغربية، ونموذج لبعض السيدات: «ستات كتير اشتغلوا سائقين اتشجعوا لما شافوني، والعمل في تلك المهنه يحتاج إلى جرأة، ومهارة في القيادة، وأنها تقوم علي توصيل المواطنين، إلى المدن المجاورة، وعملها ليس مقتصر علي مدينة طنطا فقط».

«أي شغلانة حلال مش عيب»، هكذا قالت السيدة الأربعينية، مؤكدة أنها حرصت على غرس القيم والمبادئ والأخلاق في أبنائها وعلمتهم أن الشغل مش عيب: «لدي أبنائها وأنها فخورة وسعيدة كونها سائقة تاكسي وبوفر مصروفاتهم من شغل حلال».