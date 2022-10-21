موعد الكسوف الجزئي للشمس وأماكن يمكن رؤيته فيها.. يستمر ساعتين و16 دقيقة

ننتظر حدثًا فلكيًا يوم الثلاثاء المقبل، وهو الكسوف الجزئي للشمس، وفقا لما كشفه الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مشيرًا إلى أنه يمكن رؤيته في القاهرة في الساعة 12 ظهرًا تقريبًا.

وكشف «القاضي»، في بيان له، موعد الكسوف الجزئي للشمس، لافتًا إلى أن ذروة الكسوف الجزئي في القاهرة ستكون في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريبا، وينتهي الكسوف الجزئي في الساعة الثانية و16 دقيقة، ليتسغرق بذلك ساعتين و16 دقيقة.

وفي السطورالتالي، نعرض أبرز أماكن كسوف الشمس، وفقًا لما ذكره جاد القاضي في بيان تم نشره عبر الصفحة الرسمية لمعهد البحوث الفلكية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، محذرًا المواطنين من النظر إلى الشمس مباشرةً في تلك الفترة إلا من خلال نظارات خاصة.

أماكن كسوف الشمس

ويمكن رؤية كسوف جزئي للشمس في الأماكن التالية:

أجزاء من أوروبا

جزر الأورال

غرب سيبيريا

الشرق الأوسط

غرب آسيا

كيفية صلاة كسوف الشمس

ووفقا لما ذكرته دار الإفتاء في بيان لها، يمكن أداء صلاة الكسوف كما يلي:

يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة، ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً كآل عمران أو قدرها، ثم يركع فيطيل الركوع، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية،، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.