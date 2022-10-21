تعامد الشمس على وجه «رمسيس الثاني» في معبد أبو سمبل.. لحظة ينتظرها الجميع

يتوافد العديد من السياح من مختلف الجنسيات على معبد أبو سمبل بأسوان لمشاهدة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، وهو الحدث السياحي الأكثر أهمية خلال الفترة الحالية بالمحافظة، والتي شهدت استعدادات مكثفة خلال الأيام الماضية لهذا الاحتفال، بينها تنفيذ عدة فعاليات في قصور الثقافة.

تعامد الشمس في معبد أبو سمبل بأسوان

ويحرص السياح على مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس في معبد أبو سمبل والتي تتكرر مرتين كل عام، الأولى في شهر فبراير، والأخرى في أكتوبر الجاري وتأتي غدا السبت، وهو ما يشهد معه مطار أسوان استقبال الرحلات السياحية على مدار اليوم.

وقال أحمد مسعود، كبير مفتشي الآثار بأبو سمبل، إن العالم ينتظر غدا رصد ظاهرة فلكية فريدة جسدها المصريون القدماء داخل معبد أبو سمبل، ، مشيرا أن واجهة المعبد تتكون من 4 تماثيل ضخمة لرمسيس الثاني، وتم تصميم المعبد لتضيء الشمس وجه تمثال رمسيس في ساعة الشروق مرتين كل عام.

استعدادات مكثفة لتعامد الشمس على وجه رمسيس

وأشار كبير مفتشي الآثار بأبو سمبل لـ«الوطن»، أن المحافظة تشهد احتفالات مكثفة ترويجا لهذا الحدث السياحي الهام، حيث قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنظيم عدة فعاليا احتفالا بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني، كما تقام الاحتفالات على مسرح فوزي الصيفي.

وقدمت الفرق الفنية من محافظات قنا والإسكندرية وبني سويف والنوبة، العديد من الفعاليات في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل غدا مع شروق الشمس.