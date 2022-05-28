تعامد الشمس على الكعبة المشرفة لأول مرة في 2022 (فيديو)

شهدت سماء مكة المكرمة، اليوم السبت، أول تعامد للشمس خلال 2022 على الكعبة المشرفة وقت الظهيرة بالمسجد الحرام.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنَّ الشمس كانت بأقصى ارتفاع لها -90 درجة تقريبا- عند لحظة التعامد وفي تلك اللحظة يختفى ظل الكعبة تماما، وظلال جميع الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفرا.

الشمس في أقصى ارتفاع لها عند 90 درجة

وأضاف أنَّه في تلك الأثناء تكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.

الكعبة المشرفة لحظة التعامد اليوم السبت pic.twitter.com/iFpajHKROC — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) May 28, 2022

وأشار رئيس الجمعية الفلكية، أنَّ ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، لافتا إلى أنَّه وأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.

الكعبة المشرفة تقع بين خط الاستواء ومدار السرطان

وأشار إلى أنَّ تعامد الشمس حدث عند الساعة الثانية عشر والثلث ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية، مبينا أنَّ ظاهرة التعامد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة، باستخدام قطعة من «الخشب» منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض.

وأوضح أنَّه عند وقت التعامد فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تماما لجميع القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وأفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا.