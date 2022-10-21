عبير نعمة تطرح أغنيتها الجديدة «بصراحة» قبل إطلاق ألبومها الثالث

طرحت الفنانة عبير نعمة أغنيتها الجديدة، التي جاءت بعنوان «بصراحة»، تمهيدًا لإطلاق ألبومها الثالث مع شركة Universal Music MENA، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

«بصراحة» هي الأغنية الرئيسية في الألبوم الخاص بالفنانة عبير نعمة، تتناول قصة إمرأة وهي تصف حبيبها الذي لطالما انتظرته واختارته من بين الجميع لأنه مختلف عنهم.

تفاصيل أغنية بصراحة

وأغنية «بصراحة» لعبير نعمة من نمط موسيقى الـArabic Pop، ومن كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع وميكس وماسترينج سليمان دميان، وتسجيل استوديو جان بيار بطرس.

وقالت عبير نعمة، في بيان صحفي، أنّ الأغنية هي من أحبّ الأغنيات إلى قلبها، فهي من اللحظة الأولى التي سمعتها فيها لمستها بشكل كبير، إضافة إلى أنّ موضوع هذه الأغنية مطروح في إطار جديد ومُختلف، وهي تُشبه القصص التي نعيشها وتُحاكي الجمهور بمُختلف أعماره.

الأغنية جديدة في تفاصيلها

وأضافت «نعمة»، أنّ الأغنية جديدة بكل تفاصيلها، من ناحية اللحن أو حتى التوزيع أو الموسيقى القريبة من البوب الأمريكي، متمنية أن تلقى صدى إيجابيًا عند المستمعين.

واختتمت حديثها قائلة: «أحببت كثيراً أن أقدم مرة جديدة نمطا موسيقيًا البوب بخاصة بعد أغنية (بلا ما نحس)؛ لأنني لمست حبّ الناس لهذا النوع من الأغنيات بصوتي».