عمرو مصطفى: «الناس عايزة نوعية أغاني ترقص وتفرح وتتبسط عليها»

أكد الفنان والملحن عمرو مصطفى، أنه كان يمر الفترة الماضية بتحدي كبير في صناعة الموسيقى، «قفلت على نفسي سنتين تلاتة عشان أخرج بمنتج كويس».

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الاولى بالتلفزيون المصري، أنه ظل يبحث ويحاول معرفة سبب وصول الذوق العام لنوع معين من الأغاني «اكتشفت إن الناس عايزة ترقص وتفرح وتتبسط».

وصلت لمرحلة النضوح الفني ووصلت لهدفي

وأضاف عمرو مصطفى: «الناس مشوفنيش على طبيعتي لكن كانوا بيشوفوني وأنا بتخانق ومحدش شاف عمرو مصطفى الطبيعي وكل الناس كانت بتشوفني بتضايق وبتكلم عن مشكلتي مع فلان وفلان»، مشيرًا إلى أنه وصل لمرحلة النضوح الفني وتوصل لهدفه.

وتحدث عمرو مصطفى غن أغنية سيبوه مشيرًا إلى أنه لا يقصد بها أحد مشددًا على أنها من ألحانه وأنه لا يغني من ألحان أحد وأنها حققت 5 ملايين مشاهدة حقيقية، لافتًا إلى أنه يتحدى فيها نفسه ويتحدى فيها عمرو مصطفى.

وأوضح عمرو مصطفى أن أول أغنية لحنها كان عمره 18 عاما ويلحن منذ 25 عاما.