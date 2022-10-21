 توطين الصناعة والزراعة.. ملفات مهمة على طاولة المؤتمر الاقتصادي

تنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادي خلال يومين، حيث يناقش المؤتمر عددا كبيرا من المحاور المهمة والمتعلقة بالاقتصاد المصري، أبرزها توطين الصناعة، حيث أشارت سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، إلى أهمية ملف الصناعة وتوطينها من أجل التقليل من الاستيراد، فيجب أن يتصدر ملف الصناعة مناقشات المؤتمر الاقتصادي، لإيجاد حلول سريعة تساهم في تقوية القاعدة الصناعية في مصر وتقليل الاستيراد، وتحقيق ذلك يتطلب استراتيجية طويلة الأجل وقصيرة الأجل ومتوسطة الأجل.

القطاع الخاص

وأضافت الدماطي أنه يجب أن يتناول المؤتمر الاقتصادي، المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، سواء لوجيستية أو بيروقراطية حتى يتحقق إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، وتشجيع التصدير.

الزراعة والصناعة والتعليم

من جانبها، ترى حنان رمسيس، المحلل المالي وخبيرة اقتصادية، أنه فيما يخص البورصة المصرية، يجب أن يناقش المؤتمر إلغاء ضريبة أرباح الرأسمالية وتسريع تنفيذ ملف الطروحات الحكومية من خلال مدير طرح ناجح وتنمية ثقافة البورصة لدى الأفراد بداية من المرحلة الإعدادية.

وأضافت رمسيس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فيما يخص الاقتصاد الكلي وما يجب مناقشته من خلال المؤتمر الاقتصادي، أن ملفي الزراعة والصناعة من أهم الملفات التي يجب أن تكون على أجندة المؤتمر أمام المسؤولين والمستثمرين ورجال الصناعة للاستفادة من كل الموارد التي تمتلكها مصر من أراضي ومصانع في قطاع الزراعة والصناعة.

ملف التعليم وتحديدا التعليم الفني

وأشارت رمسيس أيضا، إلى ملف التعليم وتحديدا التعليم الفني يجب أن يكون هناك اهتمام ومناقشة هذا الملف لتوفير خريجين لديهم الخبرة والقدرة على التعامل مع التغيرات والتطورات في مجالات الصناعة والزراعة، لافتة إلى أن الدولة اهتمت بنشر التنمية في مختلف قطاعات الحياة حيث نفذت مشروعات للإسكان الاجتماعي، وتشييد نحو مليون وحدة سكنية، 66% من المستفيدين منها تحت خط الفقر.