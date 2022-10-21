وزير الشباب والرياضة يشهد منافسات بطولة العالم للرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء حازم حسني رئيس الإتحاد المصري للرماية، واللواء أيمن الجرجاوي رئيس نادي الرماية بميادين مصر الدولية للألعاب الأولمبية، منافسات بطولة العالم للرماية والتي تقام في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 12 وحتي 28 أكتوبر الجاري، والتي تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتضمنت منافسات اليوم نهائيات 50 متر بندقية 3 أوضاع سيدات، و10 متر مسدس هواء ناشئين، و10 متر بندقية هواء فرق مختلط ناشئين، و10 متر مسدس هواء فرق ناشئين، ويشارك في البطولة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

حيث تابع وزير الشباب والرياضة منافسات 10 متر مسدس هواء ناشئين، كما قام بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولي.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بإستضافة مصر لبطولة العالم للرماية في نسختها الحالية، مضيفا ان قوة المنافسات التي تشهدها البطولة يعود بالكثير من الايجابيات على لاعبي المنتخب المصري في المنافسات والاستعدادات للتأهل والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024، حيث تمكن أول لاعب مصر وهو عزمي محيلبه من حجز أول بطاقة مصرية للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية.

وأشار وزير الشباب والرياضة ان الاتحاد المصري للرماية تمكن خلال الفترة الماضية تمكن من النهوض بمستوي اللاعبين والمنتخبات بشكل كبير وهو ما ظهر في المستوي الرائع والنتائج المتقدمة التي يحرزها اللاعبون في البطولات المختلفة.

فيما تقدم اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل والمتابعة المستمرة من اجل نجاح البطولة.واضاف حسني ان نجاح المنظومة الرياضية بسبب تكاتف جميع قيادات الدولة وتنفيذ خطة فخامة رئيس الجمهورية لإظهار مصر بمظهرها الحضاري أمام العالم ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية.