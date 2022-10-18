وزير الشباب والرياضة يكرم طالبين مثاليين بجامعة كفر الشيخ (صور)

كرّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الطلاب المثاليين على مستوى جامعات مصر، ومن بينهم روان طارق، وأحمد جلو، من طلاب جامعة كفر الشيخ، ومن أعضاء برلمان شباب محافظة كفر الشيخ، وتم توزيع شهادات تكريم على الطلاب.

احتفالية الملتقى الأول لشباب مصر

جاء خلال احتفالية الملتقى الأول لشباب مصر، ضمن احتفالية وزارة الشباب والرياضة بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور متطوعي وزارة الشباب والرياضة «YLY»، وشباب برلمان مصر، وذلك بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه، هنأ اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، عضو برلمان شباب كفر الشيخ روان طارق، لحصولها على مركز أول طالبة مثالية فردي على مستوى الجامعات المصرية في الملتقى القمي الثامن للطالب والطالبة المثاليين المنعقد في الفيوم، والحاصلة على مركز أول جمهورية على مستوى الجامعات المصرية في نموذج محاكاة برلمان الجامعات المصرية المنعقد في بنها، كما هنأ أحمد جلو، الطالب المثالي بجامعة طنطا وعضو برلمان الشباب، كيان شباب مصر، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومتطوع مبادرة «حياة كريمة».

كوادر شبابية متميزة

كما أشاد الدكتور عزت إبراهيم محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالطالبين المثاليين، مؤكداً أن برلمان الشباب مليئ بالكوادر الشبابية المتميزة.

وحضر الاحتفالية اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وأحمد عفيفي، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وراندا البيطار، مدير عام الإدارة العامة للبرلمان، وعبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، وشهاب جمال الدين، مسؤول مكتب شباب يدير شباب.

وجاءت مشاركة شباب كفر الشيخ من أعضاء برلمان الشباب ومتطوعى «شباب يدير شباب» بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، وبحضور محمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، يرافقه فريق عمل الإدارة.