مجدي حسن: صناعة الدواجن تحتاج 75 مليون دولار أسبوعيا لعودة السوق إلى طاقتها الأساسية

قال الدكتور مجدى حسن، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن السابق ورئيس الشركة الدولية للتبادل التجارى الحر، إن صناعة الدواجن بحاجة إلى 75 مليون دولار أسبوعياً فى المتوسط، حتى تعود السوق إلى طاقتها الأساسية، موضحاً استجابة الدولة لاستغاثة قطاع الدواجن الفترة الماضية وتوفير الدولار للإفراج عن كميات من المادة الخام للصناعة المتمثلة فى الذرة الصفراء وفول الصويا الموجودة بالموانئ، مطالباً بضرورة متابعة الدولة للأسعار التى تشهد مبالغة، حيث إن هناك من يحسب الدولار فى بعض الأحيان على 28 جنيهاً و33 جنيهاً».

نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن السابق: لا بد من عمل معادلة سعرية ليتناسب سعر المنتج مع التكلفة

وذكر نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن السابق، أن الكميات التى أفرج عنها من الذرة والصويا ستحل الأزمة لأيام بسيطة بعد توفير 44 مليون دولار لها، ولذا يجب الاستمرارية فى تدبير الدولار للإفراج عن باقى الكميات، وهو ما وعد به رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن الكميات التى ستخرج من الجمارك يجب توزيعها على معظم السوق، ولا تذهب إلى عدد محدد.

وطالب «حسن» التجار بتحقيق هامش ربح لا يزيد على 5% حتى يتناسب سعر المنتج النهائى مع المواطن، وفى ظل تذبذب أسعار تكلفة الإنتاج تحتاج السوق إلى معادلة سعرية شبه يومية لتحقيق الاستقرار بها.وأشار إلى أن إحجام بعض المربين عن التربية سيؤدى إلى قلة المعروض على المدى القصير، ولكن مع استقرار السوق ستعود الكميات المعروضة إلى طبيعتها، لافتاً إلى أن وزير الزراعة أكد عدم السماح باستيراد الدواجن الكاملة المجمّدة لدعم الإنتاج المحلى، موضحاً اقتراب شهر رمضان الكريم، وهو الأمر الذى يستدعى الاستعداد الكامل له والعمل على إعادة الإنتاج بشكل كامل واستقرار السوق، كما أكد استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل يومى رغم محاولات الإفراج عن الخامات.