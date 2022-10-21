فنانون عن قناة «القاهرة الإخبارية»: خطوة مهمة في التوقيت الصحيح

«هنا القاهرة.. عاصمة الخبر»، أيام قليلة تفصل الجمهور عن إطلاق قناة القاهرة الإخبارية، تحت مظلة شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقيادة أحمد الطاهرى، رئيس القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتكون منصة إخبارية تهتم بالشأن المحلى والعربى والعالمى، وتضم على شاشتها مجموعة من أبرز الإعلاميين ومقدمى البرامج المهنيين والمحترفين، إلى جانب شبكة مراسلين فى جميع أنحاء العالم.

وعبر عدد كبير من الفنانين عن سعادتهم بإطلاق القناة الإخبارية الحديثة، التى تعتبر تجربة إعلامية فريدة ذات صبغة إقليمية وعالمية تستطيع مخاطبة العالم وإحداث تأثير قوى على الساحة الإعلامية فى العالم، بداية من نقل الأخبار لحظة وقوعها إلى تحليلها وتقديم ما وراء الخبر على يد أبرز الخبراء وألمع الإعلاميين العرب.

وأكدت الفنانة هالة صدقى أن قناة القاهرة الإخبارية ستكون من أقوى المنصات فى المنطقة، فى ظل توافر جميع الإمكانات التى تذلل أى صعوبات، بحسب تصريحاتها لـ«الوطن»، مشيرة إلى أن إطلاق قناة كبيرة بحجم «القاهرة» دليل على أن مصر تتوافر لديها مقومات النجاح، خاصة الإمكانات والكوادر البشرية والخبرات المهنية العظيمة، وبالتالى سيكون المشاهدون أمام فريق عمل مميز فى الساحة الإعلامية على المستويين المحلى والدولى.

بينما يرى الفنان أحمد العوضى أن امتلاك مصر لقناة إخبارية إقليمية بصبغة دولية أمر لا بد من الفخر به، مضيفاً: «أعتقد أن هذه الخطوة جاءت فى التوقيت السليم، وذلك فى ظل حالة المنافسة التى يشهدها الإعلام».

وشدد «العوضى» على امتلاك مصر كوادر إعلامية مميزة فى مختلف المجالات، مؤكداً ثقته فى خروج قناة القاهرة الإخبارية بشكل مشرف، خاصة أنها تابعة لقطاع أخبار الشركة المتحدة.

وأعرب الفنان فاروق فلوكس عن سعادته البالغة بقرب إطلاق قناة القاهرة الإخبارية، متوقعاً أن تكون صاحبة رسالة مهمة وهادفة، إذ تخاطب جميع الفئات العمرية، وتتناول الموضوعات بشكل حيادى ومنظم.

وقال فاروق فلوكس فى تصريحات لـ«الوطن»، إن إطلاق قناة عالمية بحجم القاهرة الإخبارية على أرض مصرية شىء عظيم جداً، لأن هذا سيجعلنا نعرف جميع أخبار العالم بنزاهة تامة، ودون تأخير، وذلك بسبب التغيرات التكنولوجية الكبيرة، موجهاً الشكر لجميع القائمين على القناة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأبدى الفنان لطفى لبيب سعادته بقرب إطلاق القناة الإخبارية، قائلاً: «نحن أمام تطور كبير تشهده مصر بقوة منذ فترة، وإطلاق قناة كبيرة بحجم القاهرة الإخبارية دليل على هذا التطور، خاصة فى ظل انضمام كبار المذيعين إلى أبوابها، وننتظر أخباراً وتغطيات خاصة لكل الأحداث، سواء فى مصر والعالم العربى بأكمله بمنتهى الحيادية والمصداقية.