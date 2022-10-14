برومو جديد لقناة «القاهرة الإخبارية»: هنا عاصمة الخبر

تستعد قناة «القاهرة الإخبارية» خلال الأيام المقبلة، لانطلاقة قوية ضمن شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ تُعد أول قناة إخبارية إقليمية مصرية، ضمن قطاع الأخبار الذي أعلنت الشركة تأسيسه برئاسة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري.

وطننا العربي كما عهدناه من المحيط إلى الخليج

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة القاهرة الإخبارية، «برومو جديد»: «وطننا العربي كما عهدناه من المحيط إلى الخليج، وكل شيء يحدث بينهما يهمنا، قصة هنا وقصة هناك، توجد أينما وجد الخبر، هنا القاهرة عاصمة الخبر».

وأوضح برومو آخر لقناة القاهرة الإخبارية، أن شبكة مراسليها تعتمد على السرعة والمصداقية والصورة بكل أبعادها، ونقل كل الأخبار من كل العواصم.

نخبة من المذيعين الكبار والمتميزين

وتضم قناة «القاهرة الإخبارية» نخبة من المذيعين الكبار والمتميزين على رأسهم الكاتب الصحفي عادل حمودة، والكاتب الصحفي جمال عنايت، والإعلامي حساني بشير، وعدد كبير من الإعلاميين والإعلاميات، وتبث على تردد 11747V.