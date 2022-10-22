المؤتمر الاقتصادي يطلق برومو دعائيا جديدا: «خارطة طريق لمستقبل ولادنا»

أطلق القائمون على تنظيم المؤتمر الاقتصادي، برومو إعلاني جديد للمؤتمر المقرر انطلاقه غدا ويستمر على مدار 3 أيام.

وحمل البرومو مضمونا دعائيا جاء محتواه كالتالي: «الاقتصاد حياتنا ومستقبل ولادنا علشان كدا مصر بتنظم المؤتمر الاقتصادي بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية، وفي ظل تحديات عالمية كتيرة هنقعد ونناقش اقتصادنا، والكل هيعرض رأيه من مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمستثمرين والاقتصاديين والمواطنين.............

هنكمل اللي بدأناه في الحوار الوطني والكل على ترابيزة واحدة بيعرضو أفكارهم للي جاي بلغة سهلة وبسيطة هنفهمها كلنا، كل ده علشان نرسم خارطة طريق مستقبل ولادنا، ميعادنا الأحد 23 أكتوبر للثلاثاء 25 أكتوبر».

يشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي مبادرة رئاسية تهدف إلى طرح حلول للارتقاء بالاقتصاد الوطني، من خلال مشاركة أكبر قدر من الكيانات الاقتصادية من شركات ومؤسسات مالية بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة تضمن العبور نحو مناخ اقتصادي جاذب للاستثمارات.