نائب بالشيوخ: الحوار الوطني شريك أساسي في المؤتمر الاقتصادي

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي لتعرض الحكومة كل الفرص والتحديات التي تواجهها أمام الرئيس وكل المعنيين من القطاع الخاص، والمصريين في الداخل والخارج، وكل من يهتم بالاقتصاد المصري في العالم كله، وحتى يوضع الجميع أمام مسؤولياته ويتم إغلاق باب المزايدة أمام كل من يريد أن يمارس الانتهازية السياسية ضد الدولة، ويريد تسييس الأزمة العالمية ويستخدمها ضد ما قامت به الدولة المصرية في السنوات الأخيرة لتثبيت أركانها و بناء اقتصادها.

المؤتمر الاقتصادي

وأضاف «القط» في تصريحاته لـ«الوطن»: «كان من الضروري إطلاق المؤتمر الاقتصادي وأن يتم ذلك بمنتهى الشفافية والعلانية، وأيضا يطرح كل مهتم بالاقتصاد المصري رؤيته التي من الممكن أن يكون لها دور في مواجهة الأزمة العالمية التي تواجه العالم كله».

القطاع الخاص شريك في بناء الاقتصاد المصري

وأكد أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ أن القطاع الخاص شريك في بناء الاقتصاد المصري، ولديه إمكانات وأدوات قادرة على تعزيز القدرة التنافسية، ومهم أن يعرض أطروحاته ورؤيته أمام المصريين، فالشعب المصري من حقه أن يرى ويسمع كل ما له علاقة برسم مستقبله كما أن الحوار الوطني شريك أساسي في المؤتمر الاقتصادي، وسيكون له مقترحات وإسهامات، فمبادرات الدولة جميعها تكاملية وهدفها واحد، هو رسم سياسات المستقبل بمشاركة كل المصريين.