كل ما تريد معرفته عن التنوع البيولوجي وأهميته للإنسان.. «البيئة» توضح

قال الدكتور أيمن حمادة، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إنّ التنوع البيولوجي هو كل أشكال الحياة على سطح الأرض، بداية من الكائنات الدقيقة مرورا بالكائنات الأكبر، وحتى الإنسان والبيئة المحيطة، موضحًا أن الكائنات الحية في حاجة إلى بيئة كي تعيش فيها، وبالتالي فإن التنوع البيولوجي له دور في الحفاظ على دورة المغذيات بالكوكب، كما أن درجة حرارة الجو لها دور وتركيبة الغلاف الجوي لها دور في ذلك.

التناغم بين البيئتين الحية وغير الحية هو التنوع البيولوجي

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي، أن التناغم بين البيئة الحية والبيئة غير الحية هو التنوع البيولوجي أن هناك تقريرا نشرته منظمة الصحة العالمية، مفاده بأن 75% من الأدوية الأكثر استخداما مصدرها التنوع البيولوجي، وأغلب أدوية مرض السرطان تحتوي على مركبات طبيعية أو مركبات مستوحاة من الطبيعة، وبالتالي فإن التنوع البيولوجي يقدم خدمات كثيرة للإنسان للحفاظ على بقائه في كوكب الأرض، حيث يحتاج إلى الكائنات الحية كي تقدم له خدمات مختلفة وتساعده في تكوين غذائه، والدخل الاقتصادي، والخدمات الترويحية.

وشرح رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، أنّ التغيرات المناخية أصبحت تؤثر على كل شيء على سطح الأرض، بما في ذلك الكائنات الحية، موضحًا أن الهيئات العلمية أصدرت تقارير بأرقام صادمة ومفزعة، «وفقا لهذه التقارير، فقد تعرضت نصف الكائنات الحية على وجه الأرض إلى تغيير، إما في الشكل أو طريقة التكاثر أو المكان الذي تعيش فيه، وهو ما يؤثر على التنوع البيولوجي».

ارتفاع درجة الحرارة يجعل كائنات كثيرة تبحث عن الحرارة

وكشف رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، «ارتفاع درجة الحرارة يجعل كائنات كثيرة تبحث عن الحرارة، سواء عن اليابسة أو البحر، حتى الكائنات البحرية، فقد بدأت ناحية الأقطاب والأعماق الأكثر دفئا، والكائنات الغازية بدأت تتحرك ناحية الدفئ، هناك أحداث متطرفة تصاحب التغيرات المناخية، سواء مثل سيول جارفة أو الأعاصير، وهو ما يؤدي إلى ضغوط كبيرة على الكائنات الحية التي تعيش على كوكب الأرض».