«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن «التنوع البيولوجي»

يحظى «التنوع البيولوجي» باهتمام المعنيين بالبيئة، حيث تؤثر التغيرات المناخية بشكل مباشر على هذا التنوع، وتشغل كل دول العالم وفي مقدمتها مصر، التي تستضيف الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وتستعرض «الوطن»، في صيغة سؤال وجواب كل المعلومات عن «التنوع البيولوجي»، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

ما هو «التنوع البيولوجي»؟

التنوع البيولوجي هو التنوع في الكائنات الحية بأشكالها المختلفة على الأرض، ويضم كل النباتات، والحيوانات، والأحياء الدقيقة وغيرها، وتفاعلها مع البيئات المحيطة بها والتي تعيش فيها.

ما أنواع الأنظمة البيئية في مصر؟

تتنوع الأنظمة البيئية في مصر إلى 5 أنواع، وهي بالترتيب التنازلي من حيث المساحة:

1- النظام البيئي الصحراوي:

يغطي أكثر من 90% من أراضي مصر، ويضم نظم بيئية متباينة، مثل الصحراء الغربية، وتعتبر الواحات أكثر السمات البارزة في الصحراء الغربية، وهي المصدر الوحيد للمياه والنباتات في معظم هذه المناطق الصحراوية، والصحراء المتاخمة للبحر الأحمر المعروفة باسم الصحراء الشرقية وهي جافة، ومعظم النباتات المسجلة تقترن بالمعارف التقليدية في صحراء سيناء والساحل الشمالي والشرقي والغربي.

2- النظام البيئي البحري:

تتميز النظم البيئية البحرية لكل من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بالعديد من البيئات والأنواع المهددة بالانقراض، وخاصة الثدييات البحرية وتتمثل في 17 نوعًا، والسلاحف البحرية وهي 4 أنواع، وأسماك القرش وهي أكثر من 20 نوعًا، وأشجار المانجروف والعديد من الطيور، إضافة إلى التنوع البيولوجي البحري الكبير، ومئات الأنواع التي لم يتم اكتشافها حتى الآن.

3- النظام البيئي للأراضي الرطبة:

تتمتع الأراضي الرطبة بوظائف بيئية حيوية، من خلال توفير بيئة مناسبة دائمة للعديد من مجموعات التنوع البيولوجي، وخاصة الطيور المائية المهاجرة.

وتقع البحيرات الساحلية المصرية على طول ساحل دلتا النيل، وشرق قناة السويس، وترتبط جميعها مباشرة بالبحر المتوسط باستثناء بحيرة مريوط.

4- النظام البيئي الزراعي:

تتقلص بيئات الأراضي الزراعية منذ أواخر الثمانينات، ويعتقد أنّ هذه الانخفاضات مرتبطة بالتغير في استخدام الأراضي وتغير الممارسات الزراعية، وأدى ذلك إلى إدخال الأصناف ذات الإنتاجية العالية، واختفاء الأصناف التقليدية وتآكل التنوع الجيني النباتي للمحاصيل.

5- النظام البيئي للمراعي:

تعتبر منطقتي العميد على البحر المتوسط وسيناء في الشمال أكثر مناطق المراعي في مصر، كما يتحكم شيخ القبيلة في هذه الموارد، ويضع قواعد لاستغلال مياه الآبار والأشجار.

6- النظام البيئي الجبلي:

توجد هذه البيئات في جنوب سيناء، والعوينات، والبحر الأحمر وعلبة. وتغطي 0.7% من أراضي مصر، وبها أمثلة حصرية من التنوع البيولوجي النباتي والحيواني.

ما فائدة التنوع البيولوجي؟

يتمتع بفوائد متعددة منها «قيمة استهلاكية»، حيث يُوفر التنوُّع البيولوجي الموجود فـي النظام البيئي للسكان جميع احتياجاتهم اليومية، و«قيمة استخدام المنتج»، ويُوفر «التنوُّع الجيني» المدخل الأساسي فـي علم التكنولوجيا الحيوية، و«قيمة اجتماعية» فتوفر التنوع البيولوجي لسكان الأنظمة البيئية المختلفة سبل عيشهم وعاداتهم وتقاليدهم، وقيمة جمالية وأخلاقية.

ما أثر التغيرات المناخية على النظم البيئية المختلفة؟

تدهور التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم بمعدلات غير مسبوقة خلال العقود الأخيرة، ويظل العنصر البشري بتفاعله مع الطبيعة هو السبب الرئيس لإحداثه، ويعد التغيُّر المناخي السبب الرئيسي في تسريع وتيرة التدهور.