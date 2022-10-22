تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان أطفال العالم.. فقرات متنوعة

قال عمرو عجمي، المخرج ومدير مهرجان أطفال العالم بمشاركة 23 دولة، إنّ الدورة الثالثة لمهرجان أطفال العالم كانت تضم فقرات متنوعة بدرجة كبيرة، إذ تواجدت فعاليات المهرجان فى أماكن مختلفة مثل مراكز الشباب، الأندية، المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة.

وأضاف «عمرو»، خلال حواره فى برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة « dmc»، مع المذيعة داليا أشرف، أن أفضل أيام المهرجان كانت خلال إقامته في منطقة الأسمرات، موضحًا أن أطفال الأسمرات شاركوا بشكل كبير، إذ شارك ما يقرب من 800 أو 1000 طفل.

المهرجان يسعى لوجود التنوع في فعالياته

وتابع «عمرو» أن اليوم الأخير من المهرجان كان في سفارة بولغاريا، مؤكدا أن المهرجان يسعى لوجود التنوع في فعالياته، وذلك لإظهار مصر بصورة جديدة، بدمج الماضي والحاضر وإظهارهما في أفضل صورة.

فيما قالت جنات عمرو، إحدى الأطفال المشاركات فى مهرجان أطفال العالم، إنها كانت تشعر بالسعادة والفخر لمشاركتها، موضحة أن المهرجان فرصة كبيرة لها للاندماج مع الأطفال الأجانب ومخالطتهم بشكل كبير، إذ علمتهم بعض الكلمات المصرية وأيضًا بعض الرقصات المصرية الأصيلة مثل النوبي، والسمسيمية، وحاولت إظهار مصر بصورة مشرفة في أثناء رفعها لعلم مصر خلال فعاليات المهرجان.

المهرجان ساعد على تطوير قدراتها في التواصل مع الآخرين

وأضافت «جنات» أن مشاركتها في المهرجان وتمثيلها لمصر، ساعدها على تطوير قدراتها على التواصل مع الآخرين، موضحة أنها أصبحت تمتلك مزيد من الجرأة والشجاعة للتعامل مع ثقافات مختلفة، وإنشاء بعض الصدقات خاصة مع أجانب من خارج مصر.

وتابعت أن من أفضل المواقف التي مرت عليها خلال المهرجان، حينما شعرت ببعض التعب خلال فعاليات المهرجاننت واشترت لها فتاة من دولة لوتانيا هدية لها تعبيرا عن حبها لها، متمنية لها الشفاء العاجل، موضحة أنها لا زالت محتفظة بهذه الهدية حتى الآن .