إعلان نتيجة مسابقة «مصر في عيون أطفال العالم» غدا.. بمشاركة 30 دولة

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ينتهي المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف من تحكيم مسابقة «مصر في عيون أطفال العالم» وذلك غدا الأحد القادم 12 يونيه بمقر المركز بالهرم.

مسابقة «مصر في عيون أطفال العالم»

وأكد محمد ناصف في بيان صحفي أن هذه المسابقة هي الأقدم في تاريخ المركز، والتي استمرت منذ عام 1990 وحتى الآن لتكمل عامها الثلاثين، وأصبحت بمثابة سفير لمصر ووزارة الثقافة ممثلة في المركز القومي لثقافة الطفل عبر العالم.

وأضاف ناصف أن مسابقة مصر في عيون أطفال العالم والتي ينظمها قسم العلاقات الثقافية الخارجية بالمركز بإشراف سحر يسري، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة برئاسة صبري سعيد.

وشارك في المسابقة هذا العام أكثر من 30 دولة، بعدد لوحات تجاوزت 1500 لوحة، من أنحاء العالم المختلفة ومن بين هذه الدول بولندا، وأوزبكستان، وفرنسا، والهند، والمكسيك، وبنجلاديش، والبوسنة، ونيكاراجوا، وسلوفاكيا، وسلوفانيا. وتنتهي لجنة تحكيم المسابقة غدا الأحد من أعمالها.

وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بالوزارة، منى متولي رئيس قسم الفنون التشكيلية بالمركز، د.هانم صبره رئيس قسم الحرف والفنون التطبيقية والمشرف على مشروع الحرفي الصغير بالمركز، والكاتب محمد ناصف رئيس المركز.

المركز القومي لثقافة الطفل

وأعلن المركز القومي لثقافة الطفل مؤخرا إطلاق الدراسة بمدرسة «تعليم فنون الرسم» بحديقة الفنون بالهرم مع الفنان محمد مجدى والفنانة آيات حسنى، والتي يقدمها المركز للأطفال من سن 6 إلى 12 سنة، حيث يتم تدريب الطلاب على كيفية رسم تفاصيل الوجه واتجاهاته وظبط النسب والأبعاد للوجه.

كما يقدم المركز مجموعة من الفعاليات والأنشطة بالحديقة الثقافية للأطفال ضمن برنامج أحلى إجازة الصيفي وتم اليوم استقبال الأطفال من رواد الحديقة وعمل رسم على الوجه، وفقرة الأراجوز، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع الساعة 5 مساء بالحديقة الثقافية للأطفال بشارع قدرى بالسيدة زينب، الدخول والأنشطة مجانا.