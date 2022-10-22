خريطة فصل التيار الكهربائي غدا في 3 محافظات.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، فصل التيار، غدا الأحد، عن 3 محافظات لإجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء داخلها، وهي الغربية والدقهلية وبني سويف، وذلك خلال الفترة الصباحية، وتستمر الصيانة ببعض المناطق لعدة أيام متتالية وفقا لجدول زمني تعلنه الشركة.

فصل التيار الكهربائي عن الغربية

أعلن قطاع كهرباء غرب الغربية عن فصل التيار الكهربائى غدا الأحد عن عدة مناطق بمركز ومدينة قطور وذلك من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا لإجراء أعمال الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء والمغذيات لتحسين الخدمة، وسيتم فصل الكهرباء عن مناطق منشية الجندي وكفر العراقي وقرية شبرابلولة وقرية سعدون وقرية شبرانباص وقرية دماط وقرية تلبنت وقرية قيصر وقرية بوريك وقرية عطف ونجع أبو جندي ومدينة قطور بأكملها.

فصل التيار الكهربائي ببني سويف

كما أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة بني سويف عن فصل التيار الكهربائي عن مدينة بني سويف وببا لمدة خمسة أيام بداية من الساعة 8 ونصف صباحا حتى الساعة 10 صباحا وذلك لأعمال الصيانة بالمركز وذلك بقرى رياض باشا ومصنع النسيج وقرية شريف باشا وأبوسليم والكوم الأحمر ومناطق مطحن بوهلر وقرية رياض باشا.

فصل التيار الكهربائي عن الدقهلية

وقد أعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا عن فصل التيار الكهربائي بمحافظة الدقهلية عن بعض القرى بمراكز دكرنس والمطرية والجمالية، منها جمعية الأورمان ومدينة دكرنس وقرية الحاج قطب وقرية الدفانوة الجديدة وقرية الرفاعي.