خريطة فصل التيار الكهربائى غدا في الدقهلية وسوهاج

تنفذ الشركة القابضة لكهرباء مصر أعمال صيانة لمحولات الكهرباء المغذية للمدن والمحافظات، وسيجري فصل التيار الكهربائي عن المناطق التي يجري فيها العمل، وذلك بمواعيد محددة يتم إعلانها مسبقًا لتنبيه المواطنين.

فصل التيار الكهربائى بالمنصورة

وقال المحاسب متولي عبدالعال، رئيس حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، إنه بناء على إخطار وارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، سيجري فصل التيار، غدا، بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرًا، وذلك في منطقة سيدي يس المتفرع من شارع الجمهورية، وشارع عويضة المتفرع من سندوب.

فصل التيار الكهربائى بطهطا

من جانبها، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، فصل التيار عن المناطق التالية: قرية بنجا، نجع حمد، قرية وابور على عيد ونجع القاوية، وذلك لصيانة المحول الرئيس، بداية من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا.

نصائح شركة الكهرباء للمواطنين

ونصحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، المواطنين في المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي خلال فترة الصيانة.