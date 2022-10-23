إخلاء 3 منازل بالقناطر الخيرية لتصدعها بسبب التنقيب عن الآثار

قرر مجلس مدينة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، إخلاء 3 منازل لإصابتها بتصدعات وشروخ، بسبب قيام شخص بالتنقيب عن الآثار في منزل مجاور لها وغير مأهول بالسكان، ما تسبب في تضرر هذه المنازل.

وتشكلت اللجنة بقرار من جهات التحقيق بالمركز، وأفادت بوجود تصدعات وشروخ بالحوائط والأرضيات بتلك المنازل، وجرى إخطار السكان بالإخلاء الفوري لها حفاظا على أرواحهم، وجاري معاينة المنازل من اللجنة للوقف على مدى إمكانية الترميم أو الإزالة.

التحفظ على منزل التنقيب عن الآثار بالقناطر

وشهدت قرية الخرقانية في مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية قيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل غير المأهولة بالسكان، ما تسبب في تصدع 3 منازل مجاورة لمكان الحفر ووجود تشققات وشروخ بحوائط وأرضية تلك المنازل.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط صاحب المنزل محل الواقعة وشركائه في الحفر، وجرت معاينة المنازل من قبل مجلس مدينة القناطر الخيرية وإخطار أصحاب المنازل المتضررة بإخلائها حفاظا على أرواحهم، وطلب تحريات أجهزة الأمن وتشكيل لجنة من منطقة آثار القليوبية، لبيان ما إذا كانت المنطقة خاضعة لقانون الآثار من عدمه، والاستماع لشهادة الجيران بشأن الواقعة.

تفاصيل تصدع 3 منازل بالقناطر

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عدد من الأهالي بقيام مالك منزل بقرية الخرقانية دائرة المركز وأشخاص آخرين بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله الملاصق لمنازلهم، ما تسبب في وجود تصدعات وشروخ بحوائط وأرضيات منازلهم الملاصقة لمنزله مكان الحفر.

وبالمعاينة والفحص تبين وجود أعمال حفر بمنزل غير مأهول بالسكان بقرية الخرقانية دائرة المركز والمنزل مكون من 3 طوابق ووجود أعمال حفر بالطابق الأرضى بعمق حوالي 10 أمتار وبقطر 2 متر كما تم ضبط الأدوات المستخدمة بأعمال الحفر ودلت التحريات الاولية ان الحفر يتم بغرض التنقيب عن الأثار

وحول العقوبة المتوقعة للمتهمين في واقعة التنقيب عن الآثار، أوضح عماد قزامل المحامي بالقليوبية لـ«الوطن»، أن القانون حدد عقوبة المتهمين بالتنقيب عن الآثار في المادة 41 من قانون العقوبات، والتي تنص أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، إضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب في استخراج قطع أثرية، وفي هذه الحالة تُقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار في الآثار.