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نورا شعيشع تنتهي من تصوير فيلم «القاهرة مكة»

كتب:

بسمة شطا
06:53 م | الأحد 23 أكتوبر 2022
نورا شعيشع

نورا شعيشع

انتهت الفنانة نورا شعيشع من تصوير مشاهدها في فيلم «القاهرة مكة» والذي من المرجح عرضه خلال موسم الشتاء بعد العديد من التأجيلات التي نالت الفيلم في الفترة الأخيرة.

وتدور أحداث فيلم القاهرة مكة الذي يعد أول فيلم مصري يصوَّر في المملكة العربية السعودية، حول رِحلة من القاهرة إلى مكة، إذ تُقَرِّر البطلة الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قَبل السفر بأسبوع تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتصبح في حِيرة من أمرها.

قصة فيلم القاهرة مكة 

وبعد ذلك إمّا أن تستكمل الرحلة خلال أحداث فيلم القاهرة مكة وفي نيتها الخير أو تَتَجّه إلى طريق آخر، كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير.

الفيلم يشارك فى بطولته منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج ، شيرين رضا، خالد الصاوى، نورا شعيشع، حسن العدل، محمد علاء، عارفة عبد الرسول، سما إبراهيم وشادي الفونس تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد حفظي.

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بقلم بسمة شطا