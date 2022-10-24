في ذكرى ميلاد محمد توفيق.. عشق التمثيل وكرّمه الرئيس جمال عبد الناصر

114 عامًا تمر على ميلاد الفنان القدير محمد توفيق، الذي ولد 24 أكتوبر عام 1908، وذلك حسب صفحات ومواقع السينما المتخصصة، إذ بدأ مشواره الفني في أربعينيات القرن الماضي، وحتى رحيله يوم 27 مارس عام 2003، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا يتجاوز الـ 200 عمل.

وفي ذكرى ميلاد محمد توفيق، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنه من خلال السطور التالية:

- أحد أبناء معهد التمثيل منذ بداية تأسيسه.

- عمل في عدة فرق مسرحية منها جورج أبيض، عزيز عيد، أولاد عكاشة.

بدأ عمله في السينما مع أربعينيات القرن الماضي

- في ثلاثينيات القرن الماضي سافر إلى بعثة للخارج لدراسة التمثيل الذي عشقه.

- بعد عودته عمل مخرجًا بالإذاعة المصرية.

- عام 1941 كانت انطلاقته بالسينما من خلال فيلم مصنع الزوجات أمام كوكا ومحمود ذوالفقار وعبدالفتاح القصري، إخراج نيازي مصطفى.

- شارك في أكثر من 100 فيلم.

- أبرز الأفلام التي شارك بها «حسن ونعيمة، السوق السوداء، خلخال حبيبي، بابا أمين، لك يوم يا ظالم، يا حلاوة الحب، الزهور الفاتنة، عصافير الجنة، سمارة، زنوبة، إسماعيل ياسين في متحف الشمع، حبيبي الأسمر، امرأة في الطريق، المعلمة، لوكاندة المفاجآت، الكرنك، شئ من الخوف».

- فيلم بدر، آخر الأعمال التي شارك بها عام 2001 أمام يوسف منصور.

حظى بجوائز كثيرة

- ومن أبرز المسلسلات التي شارك بها «هند والدكتور نعمان، أخو البنات، يوميات ونيس، غوايش، رحلة السيد أبو العلا البشري، سنبل بعد المليون، سامحوني ماكنش قصدي، ولسه بحلم بيوم».

- حصل على عدد من الأوسمة وشهادات التقدير منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1967 من الرئيس جمال عبدالناصر، وشهادة تقدير من الرئيس أنور السادات عام 1979.

- لُقب بشيخ الممثلين.

- توفي يوم 27 مارس عام 2003.