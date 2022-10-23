التعليم العالي تحذر من النظر للشمس دون ارتداء نظارة ظهر الثلاثاء المقبل.. تعرف على السبب

تلقى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا صادرا من الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع للوزارة، بشأن حدوث الكسوف الجزئي للشمس بعد غدٍ الثلاثاء الساعة 12 ظهراً، وذلك وفقاً للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وأكد الدكتور جاد القاضي، أن الكسوف الشمس يحدث في وضع الاقتران ويشير إلى قرب ولادة الهلال الجديد.

كسوف الشمس

وأوضح رئيس القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي، أن الكسوف سيحدث يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر الجاري، حيث سيشهد العالم الكسوف والذي سيستغرق منذ بدايته الساعة 10:58 دقيقة صباحاً ككسوف شبه ظلي «لا يمكن رؤيته بالعين المجردة»، وحتى نهايته ككسوف شبه ظلي في الساعة 3:02 عصرا.

وبالنسبة لكسوف في القاهرة فإنه سيكون في الساعة الثانية عشر ظهراً، على أن تكون ذروة الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهراً، حيث يغطي القمر 37.3% من قرص الشمس.

وحذر رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع للوزارة المواطنين من النظر مباشرة إلى الشمس دون ارتداء نظارة شمسية خلال مدة فترة حدوث الكسوف، وذلك تجنباً لتعرض شبكة وقرنية العين لأشعة الشمس الضارة التي قد تؤثر إيجابيا على العين وتسبب العمى: «الكسوف سيتم رؤيته بكل أنحاء مصر ويجب عدم النظر بالعين المجردة للشمس في فترة الكسوف، لأن أشعة الشمس الناتجة تؤثر على قرنية العين وقد تسبب العمى».

وأكد كسوف الشمس الجزئي هو حدث طبيعي ولا توجد أي صحة لما يتردد على أنه نهاية العالم، مشيراً إلى أنه آخر كسوف العام الجاري، وأن الكسوف الكلي المتوقع رؤيته سيكون 27 أكتوبر عام 2027، وسيكون مركزه مدينة الأقصر.