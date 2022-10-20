عضو الأعلى للجامعات: استراتيجية التعليم العالي تستهدف صياغة قانون موحد

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أنّ العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من تعديل لوائح الكليات المختلفة، وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى دراسة مقترح رجوع نظام التعليم المفتوح بضوابط مميزة، مضيفاً أن المشروع سيكون ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي التي يجرى إعدادها والإعلان عن فتح الحوار المجتمعي لمناقشتها خلال ديسمبر المقبل، وأن هناك العديد من المشروعات تتضمنها الخطة.

خطة وزارة التعليم العالي

وأضاف رئيس جامعة بني سويف، وعضو الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الهدف من الخطة الاستراتيجية التي سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة ستكون استراتيجية للتعليم الجامعي ككل من حكومي وأهلي وخاص وتكنولوجي وأن يكون هناك قانون موحد لكل هذه الفئات يجمعها سوياً وينظم عملها بمختلف القطاعات.

انتظام العمل بالفصل الدراسي الأول

واشار إلى انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات حتى الآن دون رصد أي مشكلات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ووفقاً للخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري.