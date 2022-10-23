مؤتمر جماهيري بالجيزة لدعم جهود الدولة.. وجمعيات أهلية: نحن شركاء للحكومة

نظم عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة الجيزة، مؤتمرا جماهيريا لدعم الدولة وتعزيز جهودها في تحقيق الحماية الاجتماعية إزالة العقبات التي تقف في وجه الاقتصاد المصري، اليوم، بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادي الذي بدأت فعالياته صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر على مدار 3 أيام.

أزمة اقتصادية عالمية ضخمة

من جانبها، قالت المهندسة ماجدة أمين، رئيس جمعية بستان المرأة للتنمية الريفية، إنّ المجتمع المدني شريك للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية، ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، خاصة أن العالم يمر بأزمة اقتصادية ضخمة منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تسبّبت في تضخم كبير عانت منه كل دول العالم، وبالتالي الحكومات في حاجة إلى مساعدة من المجتمع المدني.

توطين الصناعة في مصر

وأضافت ماجدة منير، في حديثها عن الأزمة الاقتصادية العالمية، أنّه يجب توطين الصناعة الوطنية بمصر وإدخال المرأة بالمجتمع الصناعي المحلي عن طريق تشغيلها في الصناعات البسيطة والمشغولات اليدوية، ووقف استيرادها، وذلك في إطار توفير العملة الصعبة التي يتطلبها المصرف المصري بشكل كبير خلال الفترة الحالية.

وفي سياق متصل، قال سلامة أبو قريرة، شيخ بلد قرية صيدا التابعة لمركز أوسيم، إنّ جميع الأهالي لا يريدون العودة لمشاهد الفوضى التي عانت منها مصر، ويدعمون استقرار بلدهم، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي العالمي يتطلب من جميع فئات المجتمع التكاتف بيد واحدة، والوقوف خلف القيادة السياسية في قراراتها كافة.

وأضاف أبو قريرة، أنّ أهم عوامل العبور من الأزمة الاقتصادية بأقل الخسائر هو توطين الصناعة الوطنية وتعزيزها، عن طريق وضع رؤية شاملة لإزالة العقبات التي تعيق توطينها، لافتا إلى أنّ تعزيز الصناعة الوطنية في مصر سيوفر فرص العمل للشباب ويقضي على البطالة.