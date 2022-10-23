عرض فيم تسجيلي عن الاقتصاد المصري من 1952 إلى اليوم أمام الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض فيلم تسجيلي عن الاقتصاد المصري منذ عام 1952 إلى اليوم، والرد على تساؤلات الشباب والمواطنين، والشائعات والمعلومات غير الدقيقة على السوشيال ميديا، ولعب دور البطولة في الفيلم الفنان أحمد فؤاد سليم، وعدد من الشباب المصري.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي، بحضور كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وكبار رجال الدولة، وضيوف مصر من العرب والأجانب.