انعقاد أول مؤتمر تنسيقي لمواجهة الأزمات والكوارث في مطروح

نظمت محافظة مطروح أول مؤتمر تنسيقي لمواجهة الأزمات والكوارث برئاسة اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظه مطروح، وذلك للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور رؤساء مصالح وقيادات تنفيذية من مختلف مديريات الخدمات، ورؤساء مراكز المدن ولفيف من العاملين في الوزارات والإدارات بالمحافظة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الذي وجّه بمتابعة الجاهزية التامة لجميع القطاعات الخدمية والتنفيذية لمواجهة أي أزمات أو كوارث وسرعة التعامل معها على أرض الواقع.

وأكد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح على أهمية سرعة التعامل والاستجابة العاجلة كأولى الخطوات الناجحة لمواجهة الأزمات، واتخاذ القرار المناسب وما يبنى عليه من إجراءات للمواجهة وحل أي كارثة أو أزمة، مع الالتزام بالتوقيتات والزمن اللازم، مشيرا إلى أن سرعه الاستجابة للحدث هي أول مراحل النجاح.

حصر الأجهزة والمعدات في مطروح

وحول مواجهة الأزمات، وجه سكرتير عام محافظة مطروح في بيان، رؤساء مراكز المدن ومديري المديريات بتوافر الحصر الكامل لجميع الإمكانيات والموارد البشرية والمعدات والأجهزة الموجوده لديهم.

كيفية مواجهة الكوارث والأزمات

وتضمن مؤتمر مطروح عرضا تفصيليا لعملية مجابهة الأزمات والكوارث وكيفية مواجهة سيناريو أزمة ومدى جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بمطروح للتعامل مع الحدث والتعاون فيما بينها، ومدى جاهزية جميع الأجهزة والتنسيق فيما بينها لحماية الأرواح وتقليل حجم الخسائر المتوقعة مع استغلال كافة الإمكانيات المتاحة والمحددة وتحركها وفقا للتوقيتات الزمنية وحالة المعدات والأجهزة، وتلافي كافة القصور والسلبيات المتوقعة والإسراع بحلول مناسبة، مع مدى الحاجة إلى التنسيقيات الداخلية أو الخارجية وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتوفرة دون إهدارها بالتعاون مع الجهات المحيطة.