طوارئ بـ«مصيف مطروح» لحماية ملايين المصطافين.. تعقيم المنشآت والشوارع

شنت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة بمحافظة مطروح، حملة أعمال التطهير المكثف لجميع المنشآت الصحية وغير الصحية وأماكن التجمعات بالمحافظة بالرش بالكلور طبقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لمكافحة العدوى بجميع المستشفيات، والوحدات الصحية، والمراكز الطبية، المنتشرة في مراكز مرسى مطروح، والحمام، والعلمين، والضبعة، والنجيلة، وسيدى براني، والسلوم، وسيوة، للوقاية من الأمراض.

خطة لتعقيم المنشآت والرش لتجنب انتشار العدوى بمطروح

وقال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؛ لتجنب انتشار العدوى حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وزائري مطروح، والتي تستقبل ملايين من المصطافين على مدار موسم الصيف.

فرق مكافحة ناقلات الأمراض تكثف الرش والتعقيم بمطروح

وأضاف وكيل الصحة بمطروح، أن فرق مكافحة ناقلات الأمراض تنفذ أعمال تكثيف برامج المقاومة لمكافحة يرقات الذباب، والحشرات، على تجمعات القمامة ودفعنا بأجهزة الضباب والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة للقضاء على تكاثر الحشرات، ومنع زيادتها في جميع المناطق السكنية، ومكافحتها، والتوجيه بالالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية بجميع مراكز المحافظة الثمانية.

تكثيف تعقيم المستشفيات بمرسى مطروح

وتجرى فرق مكافحة ناقلات الأمراض بمطروح، التعقيم وتكثيفه داخل المستشفيات وجميع المنشآت الصحية، وبدأت بمستشفى الحميات بمطروح، بتعقيم جميع الأسطح بداخل المبنى وحوله، ومستشفى الصدر، وجارِ استكمال باقي المستشفيات، في مدينة مرسى مطروح، والمدن المجاورة.