الملحن العراقي بكر الهاشمي يشيد بتنظيم مهرجان الموسيقى العربية

أشاد الملحن العراقي بكر الهاشمي، بتنظيم وزارة الثقافة، لفعاليات مهرجان الموسيقى العربية والتي انطلقت بمشاركة عربية الخميس الماضي، وتستمر حتى يوم 2 من شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح «الهاشمي»، في بيان، اليوم الأحد، أن المهرجان يحظى في نسخته الحالية بمشاركة العديد من النجوم في الوطن العربي، وأصوات غنائية عربية مميزة.

تقديم 39 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا

ومن المقرر أن تقام عدة حفلات في مهرجان الموسيقى العربية 2022، في عدة محافظات، على مدار 15 يوما، من خلال 39 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا، بمشاركة 9 دول عربية من مصر، المغرب، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، البحرين، السعودية، تونس.

ويشارك 99 فنانًا وفنانة في المهرجان منها 89 مطربا ومطربة و10 عازفين.

وكرمت إدارة مهرجان الموسيقي العربية 16 رمزًا من الشخصيات التي ساهمت بجهودها في خلق مسارات فنية مميزة في هذا المجال، وذلك انطلاقا من العرفان بالجميل، وكرمهم كلٌ من نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة جيهان مرسي، مدير مهرجان الموسيقي العربية.

يذكر أن بكر عبدالستار عبدالرحيم، من مواليد العراق، وله عدة أعمال تحمل كلماته وألحانه، واشترك كمهندس صوت مع كثير من النجوم والفنانين.