تستمر 3 أيام.. تفاصيل احتفالية مئوية توت عنخ آمون في الأقصر نوفمبر المقبل

يُنظم مركز البحوث الأمريكي بمصر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، مؤتمراً عالمياً تحت عنوان «تجاوُز الأبدية: مؤتمر الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون»، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل 2022 بمدينة الأقصر، بأحد الفنادق الكبرى، في إطار الاحتفالات بالذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

برنامج الاحتفالية

ويتضمن برنامج الاحتفالية، يوم 4 نوفمبر، حفل افتتاح بيت كارتر، وكلمة للدكتور زاهي حواس بعنوان «توت عنخ آمون» ووادي الملوك بعد رحيل هوارد كارتر، وحفل عشاء بمعبد الأقصر.

أما يوم 5 نوفمبر، فيتضمن، محاضرة يلقيها أحفاد اللورد كارنرفون ممول عملية البحث عن مقبرة توت عنخ آمون، وهما اللورد جورج كارنرفون والليدي فيونا كارنرفون، بعنوان «زائر بلد عتيق.. الكنز واكتشاف مقبرة توت عنخ آمون»، تليها محاضرة للدكتور فرانسيسكو بوتش، عن أرشيف توت عنخ آمون، في معهد جريفيث اكسفورد: الماضي والحاضر والمستقبل، يليها كلمة للدكتورة ماريان إيتن عن كنز توت عنخ آمون 1922-2022.

ثم كلمة للدكتورة سليمة إكرام، عن الشدائد والمحن التي مر بها مومياء توت عنخ آمون، ثم جلسة عن التصوير بالأشعة المقطعية ووفاة توت عنخ آمون، لكل من الدكتور أشرف سليم، والدكتور سحر سليم، والدكتور فرانك ريولي، يعقبها جلسة عن علوم الآثار للدكتورة جين ماري تتحدث فيها عن «حفظ وإدارة مقبرة توت عنخ آمون.. التحديات والفرص»، وكلمة بعنوان «التوثيق والحفظ - مقبرة توت عنخ آمون قبل مئة عام واليوم وبعد مئة عام»، وفي ختام اليوم يتم عرض الفيلم الوثائقي «المدينة الذهبية».

كما يتضمن يوم 6 نوفمبر، جلسة عن علوم الآثار الجزء الثاني، ويدير الجلسة الدكتورة فاطمة إسماعيل، تتضمن الجلسة كلمة للدكتورة كاتيا بروشات، عن الآثار المرصعة بالزجاج من مقبرة توت عنخ آمون، ثم كلمة للدكتورة كرستيان إكمان، عن الزخرفة بصفائح الذهب لدى توت عنخ آمون - التصميم والوظيفة والتقنية، ثم كلمة للدكتورة اندريا فلدماير، بعنوان الجلود لدى توت عنخ آمون: فخامة بالية.

ثم جلسة أخرى بعنوان الفن يديرها الدكتور ريموند جونسون، تتضمن كلمة للدكتورة هوريج سوريزيان، بعنوان توت عنخ آمون وابن آوى، وكلمة للدكتورة ريجينا شولتز، بعنوان سمات المناظر المصورة على حلي مومياء توت عنخ آمون، كما يتضمن برنامج اليوم الأخير، جلستين بعنوان الانساب والإدارة وإعادة الاستخدام، والأخرى بعنوان مجموعة الآثار الكاملة.