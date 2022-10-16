هل كان الفرعون الذهبي توت عنخ آمون مقاتلا؟.. مؤرخ يجيب

كشف الدكتور بسام الشماع، المؤرخ والباحث في علم المصريات، أن هناك رسمتين ملونتين على صندوق من الصناديق الرائعة التي تم اكتشافها في مقبرة توت عنخ آمون تثبت أن توت عنخ آمون كان مقاتلاً: «رسمتان كبيرتان بتفاصيل رائعة منها منظر للملك على عجلة حربية وهو يهاجم الأعداء، وكان يرتدي تاج خبرش الأزرق وهو أشبه بالخوذة، هذا التاج كان يرتديه الملك المصري وقت الحروب».

زهرة العنبر وشجرة الدوم تثبت تاريخ المعركة

وأضاف المؤرخ والباحث في علم المصريات، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الملك توت عنخ آمون كان يشد القوس والسهم وضرب بالسهام الأعداء في معركة عسكرية، وهو يرتدي رداء ملونا ومعه عدد من الجنود خلف الملك المحارب منخرطين في المعركة منهم المشاة والمركبات والعجلات الحربية، وكان توت عنخ آمون يستخدم الكلاب في المعركة ويتم تدريبهم على مهاجمه الأعداء، ووجود زهرة العنبر وشجرة الدوم التي تثبت موقع المعركة وتاريخ المعركة.

مرجام الملك في قذف الأحجار في المعارك الحربية

كما تم العثور على رداء بدون أكمام يتم ترميمه حالياً ليعرض في المتحف المصري الكبير، وهذا الرداء مصنوع من الجلد وهو رداء واق ضد الأسهم لحماية الملك، ووجود درع كان يرتديه الملك في المنازعات العسكرية واكتشاف مرجام يستخدمه الملك في قذف الأحجار في المعارك الحربية.