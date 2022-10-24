مدبولي: لا يجوز فرض رسوم جديدة على «الصناعة» دون الرجوع للحكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنَّ الدولة لديها بعض الشراكات والمساهمات بقطاعات من غير الضروري تواجد الدولة بها على المدى المتوسط، وبالتالي تمّ طرح كلمة «تخارج» وهي لا تعني بيع بل تعني آليات كثيرة، مشددًا على أنَّ وثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد بصورة واضحة إطار تنظيمي ومؤسسي ينظم العلاقة بين القطاع الخاص والدولة ويطمئن أي مستثمر على استثماراته على المدى المتوسط والبعيد.

وأضاف مدبولي، أنّ مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بعدم فرض أي جهة لأي رسوم تخص الصناعة إلا بالرجوع لمجلس الوزراء، مطالبًا القائمين على الصناعة بالتواصل معه مباشرة في حال صدور أي رسوم جديدة بطريقة مفاجأة أو جديدة لأن هناك تعليمات واضحة حول عدم فرض أي رسوم إلا بالرجوع لمجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء، في جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم السياسات العامة، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.