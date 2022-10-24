مدبولي: وثيقة ملكية الدولة تضمن الاحتفاظ بالأصول.. والإدارة للقطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ آليات وثيقة ملكية الدولة، تتضمن احتفاظ الدولة بملكية الأصول، وإعطاء حق الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص.

وثيقة ملكية الدولة

وأوضح مدبولي، أنّ بعض المشروعات تحتاج إلى التوسّع وزيادة رأس المال، ما يستدعي دخول القطاع الخاص لزيادة نسبة رأس المال، لافتا إلى أنّ الدولة تفضّل الاحتفاظ بحصتها كشريك مساهم.

فعاليات المؤتمر الاقتصادي

جاء ذلك خلال مداخلة لرئيس الوزراء، في جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم السياسات العامة، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.