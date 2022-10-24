سعر كيلو السكر في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية اليوم الإثنين

استقر سعر كيلو السكر اليوم الإثنين، في المنافذ الرسمية عند 10 جنيهات و30 قرشًا، وذلك بعد أن شهدت السلعة تخبطًا في الأسعار الأيام الماضية.

ويمكن صرف حصص السكر التموين لشهر أكتوبر الجاري، من جميع منافذ بقالي التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة والمحافظات، بحسب ما أكدته وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرة إلى أن الصرف يستمر حتى انتهاء الشهر الحالي عند السعر المذكور.

ويستحق 9 ملايين مواطن و100 ألف أسرة، سكر التموين بالسعر المذكور الذي يصرف في منافذ التموين لفئة مستحقي الدعم الاستثنائي.

أسعار السكر في المحلات التجارية الكبرى

وفي المحال التجارية الكبرى، سجل سعر كيس سكر بودرة «السوهاجي - 1 كجم» نحو 28.26 جنيه، وكيس سكر «ريحانة أبيض 1 كجم» نحو 17.95 جنيه، و«ريحانة سكر بودرة 1 كجم» نحو 21.25 جنيه.

مصر تنتج 90% من السكر

وتنتج مصر 90% من السكر فيما استوردت نحو 400 ألف طن، وفقًا لتقارير صادرة عن وزارة التموين، التي أشارت إلى أنه فور الانتهاء من مصنع القناة الواقع غرب المنيا، ستتمكن الدولة من تصدير السكر.

وتملك مصر قرابة 15 شركة لإنتاج للسكر، بعضها لإنتاج السكر من البنجر وعددها 8 شركات، وأخرى تنتجه من القصب ويصل عددها لـ7 شركات مصرية.