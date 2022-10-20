ثبات سعر السكر في التموين عند 10.5 جنيه.. «حصة كل فرد بالبطاقة كيسين»

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استقرار وثبات سعر كيلو السكر في التموين، الذي يصرف حاليا ضمن الحصص التموينية لشهر أكتوبر 2022، التي بدأ صرفها منذ بداية الشهر الجاري من جميع منافذ بقالي التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية ويستمر صرفها حتى نهاية الشهر، إذ يبلغ سعر كيس السكر حاليا 10 جنيهات ونصف على البطاقة التموينية.

سعر السكر في التموين لمستحقي الدعم الاستثنائي

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن سعر السكر في التموين ثابت عند 10 جنيهات ونصف لمستحقي الدعم الاستثنائي للمواطنين البالغ عددهم 9 ملايين و100 ألف أسرة مستحقة للدعم البالغ قيمته 100 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر، وبدأ صرفه مع مقررات سبتمبر المقبل.

كما تضخه وزارة التموين للمواطنين غير الحاملين للبطاقة بالسعر الحر بـ10 جنيهات ونصف في فروع المجمعات الاستهلاكية، والتي يبلغ عددها 1300 على مستوى محافظات الجمهورية.

ما هي حصة بطاقة التموين من السكر؟

وتحصل البطاقة التموينية من السكر على ضعف عدد الأفراد المدرجين عليها؛ إذ تصرف منافذ البقالين عدد 2 كيس سكر لكل مواطن مقيد على البطاقة بحد أقصى أو بحسب رغبته؛ إذ تحصل البطاقة المدرج عليها 4 أفراد على 8 أكياس من السكر، فيما تحصل البطاقة المدرج عليها فردين على 4 أكياس سكر، والبطاقة المقيد عليها 3 أفراد على 6 أكياس.

وتستمر منافذ البقالين في صرف سلع الدعم الاستثنائي للشهر الثاني على التوالي للأسر المستحقة للدعم، والذي يستمر صرفه بقيمة 100 جنيه للأسرة، في صورة سلع تموينية حتى فبراير 2023.