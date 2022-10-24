وزيرة التعاون الدولي: نسعى لاقتصاد أخضر ومستدام لمواجهة تغيرات المناخ

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنّ الدولة وضعت استراتيجيات مع مؤسسات التمويل الدولية، تتضمّن جهود الدولة والقطاع الخاص وتحفيز القطاع الخاص، موضحة أنّ الدولة تعمل على أن يكون الاقتصاد شاملا ومستداما، ورقميا وأخضر، في ظل التغيرات المناخية.

فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص

وأضافت المشاط خلال كلمتها في جلسة «فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص»، المنعقدة في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الدولة تسعى لرفع كفاءة رأس المال البشري، ليكون قادرا على المشاركة في القطاع الخاص.

مشروعات التكيف مع التغير المناخي

وتطرّقت المشاط، إلى المشاركات الدولية الرائدة في تحفيز القطاع الخاص، مثل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتعافي الأخضر، ومنها محطة مياه الصرف الصحي في القاهرة الجديدة، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية، ومشروعات المترو، وكلها ممولة بتمويلات ميسرة من شركاء التنمية.