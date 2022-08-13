خبرات رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.. تجديد الثقة في مستشار كبير الاقتصاديين

جدد الدكتور مصطفى مدبولي الثقة للدكتورة رانيا المشاط كوزيرة للتعاون الدولي في التشكيل الوزاري، الذي تمّ الإعلان عنه منذ قليل، إذ اختيرت وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية، وعملت كمنصب مستشار كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي كما عملت بالتدريس كأستاذ اقتصاد غير متفرغ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي جامعة «ميريلاند- كولدچ بارك»، وهي زميل باحث في منتدى البحوث الاقتصادية، ومحاضر في المعهد المصرفي.

خبرات رانيا المشاط

الدكتورة رانيا المشاط لديها الكثير من الخبرات المهنية والمؤهلات العلمية، فقد كانت تشغل منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية، وطورت استراتيجية السياسة النقدية وهو المحور الذي دُشن في 2005 ضمن برنامج الإصلاح المصرفي، كواحدة من المهام الصعبة.

كما أشرفت على إعداد وعرض تقارير السياسة النقدية والتحليل التقني لتقييم الوضع الاقتصادي الذي تقرر على أساسه لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الرئيسية للبنك المركزي.

وشاركت "المشاط" في إدارة السياسة الاقتصادية الكلية للدولة من خلال تصميم إطار الاقتصاد الكلي بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة لتحديد الفجوة التمويلية وتحديثها بشكل دوري، وذلك ضمن مسئوليات أخرى.

تولت المشاط في وقت سابق، تنسيق العلاقات بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني الدولية، إذ تصدرت المناقشات التقنية من جانب البنك المركزي خلال بعثات الصندوق، وكانت ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بين عامي 2011 – 2013، إضافة إلى تبادل الخبرات العملية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والبنوك المركزية.

مستشار كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي

ومثلت مستشار كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، البنك المركزي في اللجان المتخصصة في البرلمان المصري، وشاركت في الإعداد والتحدث في الحوارات المجتمعية عن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي المصري، التي بثت عبر وسائل إعلامية مختلفة.

كما شغلت المشاط عدة مناصب منها عضو لجنة المراجعة بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضو لجنتي العضوية والمراجعة في البورصة المصرية، وعضو لجنتي المخاطر والاستثمار المصرف العربي الدولي، والجمعية الاقتصادية للشرق الأوسط، والمجلس الاستشاري الاستراتيجي لعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي أيضاً عضو مؤسس في شبكة مصر للتنمية المتكاملة.