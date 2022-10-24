رئيس الوزراء: كل دولة لها خصوصيتها في التعامل مع التحديات الاقتصادية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ كل دولة لها خصوصيتها في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، والتحديات العالمية موجودة على مستوى العالم وكل دول العالم متأثرة، وكل دولة تختلف ظروفها عن الدول الأخرى، وهناك دول أعلنت أن دورها الوحيد إبقاء الوضع على ما هو عليه، وأن يتم تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين من مأكل ومشرب ودفع الفواتير، وهو الأمر الذي تم التصريح به صراحًة، ولكن هذا الأمر في الدول المستقرة ولكن مصر دولة شابة، ودولة تنمو ولديها عدد سكان كبير، وكل عام نحتاج توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل جديدة.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص، بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه بعيدا عن الأزمة العالمية نحتاج لخلق فرص عمل كل عام، ما يقرب من 800 ألف إلى مليون فرصة عمل جديدة لأنه كل عام يدخل هذا العدد سوق العمل، وإلا تزداد نسب البطالة، والدولة توسعت في الإنفاق العام والهدف الأساسي التشغيل في فترة البلد كانت تواجه اضطرابات شديدة جدا، ولم يكن هناك بديلا عن دخول الدولة المصرية بمؤسساتها من أجل تمويل هذه المشروعات القومية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الخاص في حال قدرته على توفير فرصة عمل ستدعم الدولة بكافة الاجراءات وتتراجع للخلف، ولكن هذا الأمر يأخذ وقتا متدرجا كي يستطيع القطاع الخاص أن يقوم بهذا الدور: «بنقول هنستمر في مشروعاتنا ويكون في شراكة مع القطاع الخاص والحصول على التمويل الميسر من المؤسسات الدولية، ولازم القطاع الخاص يقوم بدور أكبر وعاوزين نعظم دور القطاع الخاص».