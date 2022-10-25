رجل أعمال: يجب تشجيع الاستثمار المحلي لجذب الأجنبي

قال رجل الأعمال خالد نصير، إنه لا توجد دول على مستوى العالم تستطيع تحقيق طموحاتها بإمكانياتها الخاصة بدون استثمار خاص أو أجنبي، ولجذب الاستثمار الأجنبي فيجب تشجيع الاستثمار المحلي، وبدونه فلن يكون هناك استثمار أجنبي.

نصير: القيادة السياسية نجحت في تحقيق استقرار سياسي وأمني

وأضاف «نصير»، خلال كلمته بفعاليات جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص مشاركة القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي 2022، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القيادة السياسية نجحت في تحقيق استقرار سياسي وأمني، لكن ما زالت بحاجة إلى استقرار تشريعي، لأن المستثمر الأجنبي لا يريد أن يفاجئ في القواعد التنظيمية أو القوانين.

نصير: نحتاج إلى استقرار مالي

واستطرد: «محتاجين استقرار مالي، وسعر الصرف حتى لو متصاعد فلازم يكون فيه نوع من الرؤية المستقبلية للمستثمر الأجنبي، أو يكون فيه آلية تأمين، وسعر الصرف هو وسيلة وليس الغاية، لأن الغاية هي توفير فرص العمل، وأحد مميزات الاقتصاد المصري هو التنوع القطاعي».