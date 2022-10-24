وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي المصري هدفه تعظيم العائد من أصول الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الصندوق السيادي المصري ينتمي لمجموعة الصناديق التنموية، وهدفه تعظيم العائد من أصول الدولة ويتيح الاستثمار في بعض الأصول غير المستغلة لدى الدولة أو المستغلة، لكن بشكلٍ غير كفء، مؤكدة أنّ الصندوق لديه مجموعة من الكوادر المتخصصة التي تدخل بمجالات وقطاعات الاستثمار المباشر، إذ يتم الدخول بمجالات وقطاعات الاستثمار المباشر، والتي تكون عبارة مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات تحلية المياه.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي، أنه تمّ إنشاء عدد من الصناديق المتخصصة وكوادر متخصصة من أجل التركيز على الاستثمار بهذه المجلات، إذ يوجد صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري، وصندوق آخر فرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق فرعي للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق إعادة تهيئة بعض الأصول لمرحلة ما قبل الطرح العام، إضافة إلى أنه يجرى الاستثمار في قطاع التعليم بالنسبة للطبقة المتوسطة.

وشرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ الدولة نجحت في تنفيذ 10 مشروعات في عام 2021 من خلال الصندوق، مشددة على أن كل استثمار ينفقه الصندوق يحقق أرباحا مضاعفة.